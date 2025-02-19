Суд арестовал уфимца, напавшего на школьниц в доме на улице Зорге
Октябрьский райсуд Уфы арестовал местного жителя, напавшего, по мнению следствия, на трех школьниц, сообщила пресс-служба республиканского управления СКР. Ему предъявлены обвинения в нарушении неприкосновенности жилища (ч. 1 ст. 139 УК РФ), хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ), применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Он будет содержаться в СИЗО №1.
По версии следствия, днем 17 февраля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел школьницу, выходившую из квартиры в доме на улице Зорге. Толкнув ее, обвиняемый проник в квартиру, где были еще две школьницы. При попытке вытолкать незнакомца, он начал бить подростков. На крики вышли соседи, после чего обвиняемый убежал. Вскоре он был задержан, но оказал сопротивление сотруднику полиции.