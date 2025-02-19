Суд арестовал уфимца, напавшего на школьниц в доме на улице Зорге

Октябрьский райсуд Уфы арестовал местного жителя, напавшего, по мнению следствия, на трех школьниц, сообщила пресс-служба республиканского управления СКР. Ему предъявлены обвинения в нарушении неприкосновенности жилища (ч. 1 ст. 139 УК РФ), хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ), применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Он будет содержаться в СИЗО №1.

По версии следствия, днем 17 февраля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел школьницу, выходившую из квартиры в доме на улице Зорге. Толкнув ее, обвиняемый проник в квартиру, где были еще две школьницы. При попытке вытолкать незнакомца, он начал бить подростков. На крики вышли соседи, после чего обвиняемый убежал. Вскоре он был задержан, но оказал сопротивление сотруднику полиции.

Венера Хисамова