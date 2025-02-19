В Забайкалье увеличен размер разовой выплаты участникам СВО

Жители Забайкалья, добровольно заключившие контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции, будут получать единовременную региональную выплату в размере 600 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба правительства региона, уже подписано соответствующее постановление.

Размер единовременной выплаты увеличен в полтора раза, ранее сумма выплаты составляла 400 тыс. руб. В региональном правительстве полагают, что такая мера «позволит поддержать бойцов и их семьи».

В начале проведения СВО разовые региональные выплаты контрактникам составляли 150 тыс. руб. С июня 2023 года сумма была увеличена до 250 тыс. руб., в августе 2024-го — до 400 тыс. руб. Помимо региональной контрактники также получают единовременную федеральную выплату в размере 400 тыс. руб.

Влад Никифоров, Иркутск