В Ростовской области заблокировали 59 объявлений о незаконной продаже лекарств

За сутки заблокировал 59 объявлений о незаконной продаже лекарств в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Злоумышленники через социальные сети продавали лекарства для снижения давления, лечения сердечной недостаточности и кроворазжижающие препараты. У продавцов отсутствовала лицензия на фармацевтическую деятельность.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2024 году аптеки Ростовской области продали 2,8 млн упаковок легких успокоительных препаратов, отпускаемых без рецепта.

Ева Китаева