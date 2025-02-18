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На Дону на 6% снизилась продажа успокоительных

В 2024 году аптеки Ростовской области продали 2,8 млн упаковок легких успокоительных препаратов, отпускаемых без рецепта. В сравнении с 2023 годом продажи упали на 200 тыс. пачек или на 6% — информируют «Ведомости Юг» со ссылкой на аналитику DSM Group.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

При этом, финансовый объем проданных психотропных препаратов вырос на 14%. За год аптеки реализовали безрецептурных успокоительных на 484 млн руб. Более половины от всех проданных упаковок составили корвалол (33,2%) и валериана (27,6%). Наибольшую прибыль принесла продажа афобазола — почти 19% от общих продаж в денежном выражении.

Дмитрий Ковалевский

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