Первый стандарт по сохранению исторической среды создан в Нижегородской области

В Нижегородской области разработали региональный стандарт по сохранению историко-культурного наследия. Он стал первым подобным проектом в стране, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный дом конюшни Рукавишниковых на углу улиц Семашко и Большой Печерской

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Главный дом конюшни Рукавишниковых на углу улиц Семашко и Большой Печерской

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Историко-культурное наследие Нижегородской области — это почти 4000 памятников истории, архитектуры и градостроительства, археологии, ландшафтного и инженерного искусства»,— отметил глава региона. Стандарт ориентирован на сохранение не отдельных зданий, а целых исторических кварталов.

Специалисты регионального управления госохраны объектов культурного наследия (УГО ОКН) и Агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды (АСИРИС) будут курировать работу регоператоров, которые будут создавать условия для инвесторов, оперативно решать возникшие у них вопросы, формировать инвестиционные площадки, оптимизировать подключение исторических объектов к инфраструктуре и интегрировать проекты в программы развития.

Обследовать, реставрировать и приспосабливать памятники под современное использование, как и прежде, будут компании, обладающие необходимыми компетенциями, опытом и оборудованием.

Кроме того, команда профильных специалистов продолжает пополнять каталог исторической недвижимости региона. В нем содержится информация о статусе, характеристиках объектов и вариантах их использования. Детали можно получать в Telegram-боте @invest_in_history_bot.

Елена Ковалева