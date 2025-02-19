Роман Левченко избран гендиректором ПАО «Россети Северный Кавказ» на новый срок

Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» единогласно поддержал кандидатуру действующего генерального директора энергосетевой организации Романа Левченко для его избрания на новый срок. Сведения об этом опубликованы на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Левченко будет находится в должности генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» до 17 февраля 2027 года включительно. Роман Левченко не имеет доли в уставном капитале компании, а также доли голосующих акций эмитента. Он был назначен на должность и. о. руководителя энергосетевой компании 6 апреля 2021 года. Роман Левченко в 2000 году окончил Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция». После — служил в органах внутренних дел, после — занимал различные руководящие должности в ООО «Корпорация СТС». С 15 марта 2021 года был назначен заместителем генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергетики ПАО «Россети Северный Кавказ».

Дмитрий Михеенко