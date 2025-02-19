В Нижегородской области появится молочный агрокластер за 6 млрд рублей
Агрохолдинг «Шахунское молоко» (Нижегородская область) планирует инвестировать более 6 млрд руб. в создание специализированного кластера по производству и переработке молока. По данным компании, реализовать проект планируется до 2030 года.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
В рамках проект будет построен животноводческий комплекс на 2,4 тыс. голов крупного рогатого скота с роботизированным доильным залом на базе хозяйства «Хмелевицы». Также планируется модернизировать завод по переработке молока в Шахунье и инфраструктуру для профильного агротехнологического образования.
Для развития аграрного направления холдинга закупят сельхозтехнику и оборудование, построят жилье для сотрудников.