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В Нижегородской области появится молочный агрокластер за 6 млрд рублей

Агрохолдинг «Шахунское молоко» (Нижегородская область) планирует инвестировать более 6 млрд руб. в создание специализированного кластера по производству и переработке молока. По данным компании, реализовать проект планируется до 2030 года.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В рамках проект будет построен животноводческий комплекс на 2,4 тыс. голов крупного рогатого скота с роботизированным доильным залом на базе хозяйства «Хмелевицы». Также планируется модернизировать завод по переработке молока в Шахунье и инфраструктуру для профильного агротехнологического образования.

Для развития аграрного направления холдинга закупят сельхозтехнику и оборудование, построят жилье для сотрудников.

Андрей Репин

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