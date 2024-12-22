В сочинском Нижнем Учдере оползень сошел на дорогу и повредил подпорную стену
В поселке Нижнее Учдере в Сочи оползень сошел на дорогу на участке 161+250 федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи в районе санатория имени Семашко. Как уточнили в пресс-службе ФКУ «Черноморье», сель, спровоцированный обильными осадками последних дней, сошел со стороны прилегающих земель на дорожное полотно.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Грязевые потоки повредили подпорную стену и повалили несколько деревьев. С 21 декабря на участке ввели временную реверсивную схему движения с применением светофора, чтобы оценить ущерб и устранить последствия схода селя.
На утро воскресенья, 22 декабря, на поврежденном участке работают шесть человек и четыре единицы техники. Восстановительные работы продолжаются.