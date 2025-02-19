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В аэропорту Оренбурга задержали авиарейсы из-за непогоды

Задержка регулярных авиарейсов произошла в аэропорту Оренбурга в связи с погодными условиями утром в среду, 19 февраля. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В частности, были задержаны четыре рейса: № 6454 авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург, № 1245 («Аэрофлот») в Москву, № 080 («НордВинд») в Москву (Шереметьево) и № 814 («Икар») в Минеральные Воды. Самолет в Москву уже вылетел.

Остальные три рейса отправятся в пункты назначения в течение дня. Сотрудники транспортной прокуратуры организовали в оренбургском аэропорту работу мобильной приемной. Они контролируют оказание услуг авиакомпаниями пассажирам.

Георгий Портнов

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