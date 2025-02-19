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В Тюменской области запустили проект для формирования пула женщин-политиков

На территории Тюменской области стартовала образовательная программа «Муниципальная женская политшкола» по формированию пула женщин-политиков для работы на муниципальном уровне, сообщили в правительстве региона.

Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора

Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора

Программа стала пилотным проектом «Женского движения Единой России» и собрала более 600 участниц не только из Тюменской области, но и из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Проект планируется распространить на всю страну, отметил первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев. «Мы понимаем, что опираться на женщин — это правильно. От того, какую позицию сегодня занимает женская половина нашего общества, зависит, насколько успешно мы управляем внутренней повесткой, чем мы живем, мыслим и насколько здорово наше общество»,— рассказал он.

Губернатор Тюменской области Александр Моор также высоко оценил роль женщин в политической и общественной жизни региона: регион был выбран для пилотного проекта благодаря крупной доли женщин на руководящих должностях в областных органах власти и общественных структурах, при этом многие из них являются яркими представительницами тюменской управленческой школы. «Люди идут за женщинами. Это подтверждают результаты гуманитарных проектов по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Такие инициативы объединяют наше общество. Сегодня перед нашей страной стоят очень серьезные вызовы. Мужчины защищают Родину на полях сражений, а женщины вносят неоценимый вклад в обеспечение надежного тыла, стабильности в обществе»,— подчеркнул внимание глава региона.

Напомним, Александр Моор и Владимир Якушев также провели встречу с волонтерами, которые участвуют в формировании гуманитарных грузов. Накануне из Тюменской области в Курскую отправили 7 тонн гуманитарной помощи для жителей, которые пострадали в результате боевых действий.

Ирина Пичурина

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