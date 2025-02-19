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Тюменцы передали 7 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

В Курскую область из Тюменской 18 февраля отправили 7 тонн гуманитарной помощи для жителей, которые пострадали в результате боевых действий на территории региона, сообщил тюменский губернатор Александр Моор в своем telegram-канале.

Владимир Якушев и Александр Моор

Владимир Якушев и Александр Моор

Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора

Владимир Якушев и Александр Моор

Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора

Он отметил, что тюменский штаб входит в десятку лучших по стране — с начала специальной военной операции (СВО) его участники помогли сформировать и отправить свыше 554 тонн гуманитарного груза для военнослужащих и жителей Донбасса. Кроме того, в рамках акции «Тепло родного дома» во фронтовую зону было отправлено более 6,5 тыс. именных посылок, последняя была организована в начале месяца.

Кроме того, Александр Моор и экс-полпред УрФО, первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев провели встречу с волонтерами.

По данным правительства Тюменской области, к декабрю в волонтерскую деятельность вовлечено порядка 270 тыс. жителей региона: по статистике, средний возраст тюменских добровольцев составляет 26 лет.

Ирина Пичурина

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