Россия сократила до минимума ввоз вина из ЕС в 2024 году

Россия на треть снизила импорт вина из Евросоюза (ЕС) в 2024 году. Показатель сократился до 160,6 тыс. т. В денежном эквиваленте продажи вина из ЕС упали в три раза, до €532 млн, подсчитало «РИА Новости» на основе данных Евростата.

Лидером среди поставщиков вина в 2024 году стала Италия, которая продала в Россию 70,4 тыс. т. Это в 1,4 раза выше показателя 2023 года. Сократила поставки вина в 4,3 раза и опустилась на второе место Латвия,— 20,4 тыс. т. Третьей стала Польша, которая поставила в Россию 20,3 тыс. т вина, что в 1,6 раза больше, чем в 2023-м.

Евростат уже отмечал сокращение импорта вина из ЕС в первой половине 2024 года. Тогда сообщалось, что Россия закупила в странах Евросоюза 125,7 тыс. т этого алкоголя. С 1 августа 2024 года Россия повысила ввозную пошлину на вина из недружественных стран до 25%, но не менее $2 за литр. До этого она составляла 20%, но не менее $1,5 за литр.

Подробнее о российском рынке вина — в материале «Ъ» «Россияне пробуют свое».