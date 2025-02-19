Жителям Кисловодска произвели перерасчет платы за отопление на 1,9 млн рублей

Прокуратура Кисловодска провела проверку после жалоб на некачественное теплоснабжение в многоквартирных домах города с октября по декабрь 2024 года. Выяснилось, что из-за остановки котлов и аварий на теплотрассе жителям 38 домов не предоставляли отопление в полном объеме, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокурор города установил, что причиной перебоев стали проблемы с электроснабжением и отсутствие резервного источника питания. В связи с этим он внес представление руководству ресурсоснабжающей организации. После рассмотрения документа была произведена корректировка платы за отопление на сумму свыше 1,9 млн руб.

Для предотвращения подобных инцидентов в котельной установлен резервный источник питания.

Тат Гаспарян