С белгородской «Строительной компании №1» частично взыскали долг за аренду

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ФГУП «Главное военно-строительное управление №14» о взыскании задолженности по договору аренды движимого имущества с белгородского ООО «Строительная компания №1». Истец оценил требования в 1,1 млн руб., однако суд постановил взыскать с ответчика 377 тыс. руб., а также остаток пени до момента полной оплаты долга. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Только за февраль «Главное военно-строительное управление №14» подало не менее десятка заявлений к различным контрагентам с суммой требований от 70 тыс. до 3,5 млн руб., их суть не раскрывается.

Летом 2024 года «Главное военно-строительное управление» уже подавало иск к «Строительной компании №1» в арбитражный суд Удмуртской Республики. Тогда ФГУП требовало 173,3 тыс. руб. за просрочку оплаты аренды с августа 2021 года по декабрь 2022-го, а также проценты за пользование чужими деньгами до декабря 2023 года. В октябре прошлого года суд удовлетворил требования истца частично — на 96,4 тыс. руб.

Анна Швечикова