В Ростове ликвидировали пожар в торговом центре на Суворовском

Сегодня утром, в 6:10, был потушен пожар на ул. Петренко, 3. По предварительным данным горела кофейня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Пожар был ликвидирован на площади 3 кв.м. К тушению привлекались две единицы техники и девять специалистов. Пострадавших нет.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в школе №6 по ул. Королева произошла эвакуация учащихся из-за короткого замыкания в сетевом фильтре.

Ева Китаева