обновлено 16:48
В Ростове учеников школы на Королева эвакуировали из-за короткого замыкания
В школе №6 по ул. Королева произошла эвакуация учащихся из-за короткого замыкания в сетевом фильтре. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Короткое замыкание произошло около 13:30 на втором этаже кабинета бухгалтерии. По информации пресс-службы, сработала пожарная сигнализация, но открытого горения не было.
Школьников вывели из образовательного учреждения. Сотрудники проверили и проветрили помещения. Затем учащихся запустили обратно, и занятия были продолжены.