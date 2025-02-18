В Ростове учеников школы на Королева эвакуировали из-за короткого замыкания

В школе №6 по ул. Королева произошла эвакуация учащихся из-за короткого замыкания в сетевом фильтре. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Короткое замыкание произошло около 13:30 на втором этаже кабинета бухгалтерии. По информации пресс-службы, сработала пожарная сигнализация, но открытого горения не было.

Школьников вывели из образовательного учреждения. Сотрудники проверили и проветрили помещения. Затем учащихся запустили обратно, и занятия были продолжены.

Анна Анисова