В Челябинской области объем выданных наличными кредитов снизился за месяц на 13%

Банки Челябинской области в январе 2025 года выдали наличными 29,57 тыс. кредитов на сумму 3,26 млрд руб. В сравнении с предыдущим месяцем количество оформленных займов увеличилось на 2%, а объем снизился на 13%. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Средний чек кредита наличными составил в январе 110 тыс. руб., уменьшившись с декабря на 15%. Средний срок не изменился — 22 месяца.

Челябинская область заняла последнюю строчку в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выдачи кредитов наличными.

В целом по России в январе банки выдали наличными 1,28 млн кредитов на сумму 152,42 млрд руб. За месяц количество выросло на 2%, а объем сократился на 15%.