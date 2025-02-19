В Алексеевском районе Татарстана в стекло грузовика врезалась краснокнижная птица

В Алексеевском районе Татарстана на загородной дороге в лобовое стекло грузового автомобиля врезался орлан-белохвост — представитель вида, занесенного в Красную книгу России. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Начальник отделения Госавтоинспекции майор полиции Руслан Шакиров, прибыв на место, обнаружил орлана-белохвоста. После ДТП птица не могла летать и с трудом передвигалась.

Орлана-белохвоста доставили в ветеринарную клинику, а после — в Госкомитет Татарстана по биоресурсам. Серьезных травм у птицы не обнаружили. Специалисты решили поместить его в реабилитационный центр до полного восстановления.

Диана Соловьёва