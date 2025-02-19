ХК «Северсталь» оштрафовали за оскорбительные выкрики фанатов в адрес СКА
В Континентальной хоккейной лиге приняли решение оштрафовать клуб «Северсталь» за оскорбления в адрес петербургского СКА. Игра между командами состоялась 17 февраля.
Фото: ХК СКА
В КХЛ сообщили, что такие выкрики нарушают Правила поведения в Спортсооружениях. В связи с этим «Северсталь» оштрафован в соответствии с Дисциплинарным регламентом лиги.
Там добавили, что не в первый раз фиксируют неуважительное поведение болельщиков к командам-соперникам. КХЛ продолжит привлекать клубы к ответственности за подобные нарушения.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что СКА одержал победу над «Северсталью» со счетом 5:3.