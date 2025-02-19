ХК «Северсталь» оштрафовали за оскорбительные выкрики фанатов в адрес СКА

В Континентальной хоккейной лиге приняли решение оштрафовать клуб «Северсталь» за оскорбления в адрес петербургского СКА. Игра между командами состоялась 17 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК СКА Фото: ХК СКА

В КХЛ сообщили, что такие выкрики нарушают Правила поведения в Спортсооружениях. В связи с этим «Северсталь» оштрафован в соответствии с Дисциплинарным регламентом лиги.

Там добавили, что не в первый раз фиксируют неуважительное поведение болельщиков к командам-соперникам. КХЛ продолжит привлекать клубы к ответственности за подобные нарушения.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что СКА одержал победу над «Северсталью» со счетом 5:3.

Татьяна Титаева