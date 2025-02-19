В 2024 году на Дону выпустили на волю 10 тысяч животных и птиц

За прошедший год сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области выпустили в естественную среду обитания почти 10 тыс. уток крякв и фазанов. Фауну донских охотничьих угодий пополнили также 73 благородных оленя, 21 особь пятнистого оленя и 19 европейских ланей — сообщает пресс-служба минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Это позволило, в частности, увеличить численность копытных животных к 2023 году на 5,7%, а за последние 10 лет популяция увеличилась на 79%. В начале февраля в Азовском районе на волю выпустили 150 фазанов. Зимой животных и птиц подкармливают, выкладывая корм.

Неделей ранее в Ростовской области представили третью редакцию Красной книги региона. За 20 лет из перечня исчезающих видов исключили 16 видов животных и включили 53. Всего актуальная Красная книга донской земли нащитывает 254 объекта фауны.

Дмитрий Ковалевский