«Технониколь» направит 750 млн рублей на снижение выбросов завода в Челябинске

Производственная компания «Технониколь» (Москва) инвестирует 750 млн руб. в снижение выбросов на челябинском предприятии «Завод Техно», производящем каменную вату. Деньги выделены в рамках экологического проекта. Об этом сообщает пресс-служба «Технониколь».

До конца 2025 года на предприятии планируется установить тестовый биореактор, который должен поглощать вредные вещества в производственном оборудовании. На одной из технологических линий был проведен эксперимент с использованием устройства. В результате получилось сократить выбросы взвешенных веществ на 40%, маркерных — на 20%.

Кроме того, на «Заводе Техно» в дальнейшем реализуют еще один проект по сбору дождевых и грунтовых вод с производственной площадки. После этого их будут очищать и применять в работе предприятия.