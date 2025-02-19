Ликвидированы последствия атаки БПЛА на Сызранский НПЗ

Последствия атаки вражеской беспилотной авиации на нефтеперерабатывающий завод в Сызрани ликвидированы. Ситуация находится на контроле. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

«Пострадавших и крупных повреждений нет», — говорится в сообщении.

БПЛА атаковала предприятие в ночь с 18 на 19 февраля 2025 года. На территорию завода выехали оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ночью в регионе объявили тревогу. Утром в среду, 19 февраля, ее отменили.

До этого Сызранский НПЗ уже подвергался атаке беспилотников 16 марта 2024 года. В результате нее была повреждена установка по переработке нефтепродуктов на объекте. Возгорание оперативно ликвидировали.

Георгий Портнов