Беспилотники пытались атаковать Сызранский НПЗ

В ночь с 18 на 19 февраля 2025 года киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

По словам главы региона, на территории нефтеперерабатывающего предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

В регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. Воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников была отменена в Самарской области в 7:16 (MSK+1).

Сызранский НПЗ уже подвергался атаке беспилотников 16 марта 2024 года. Тогда сообщали о возгорании установки по переработке нефтепродуктов на объекте.

Андрей Сазонов