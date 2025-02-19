Дело бывшей ростовской судьи передали в Краснодар

Уголовное дело в отношении бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении взятки, будет рассмотрено в Краснодаре. Как пишет «Ъ», один из фигурантов, давший показания на других участников, получит приговор в особом порядке, а другой подал заявление на участие в СВО. Кроме того, из вещдоков исчезла крупная сумма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Четвертый кассационный суд изменил территориальную подсудность дела экс-судьи Коблевой, направив его в Ленинский райсуд Краснодара. Ранее дело поступило в Советский райсуд Ростова-на-Дону, но тот направил его в кассацию. В Краснодаре также рассматриваются другие дела о предполагаемой коррупции ростовских судей, включая бывших председателя Ростовского облсуда Елену Золотареву и ее заместителя Татьяну Юрову, обвиняемых в получении взяток в особо крупном размере.

Согласно материалам следствия, экс-судья Коблева обвиняется в получении крупной взятки. По делу также проходят предприниматель Владимир Боженко, выступавший, по мнению обвинения, в роли взяткодателя, и посредник Николай Студеникин. Судья ушла в отставку, после чего Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на ее привлечение к уголовной ответственности.

Изначально в деле фигурировали четыре человека, однако Леонид Караханов заключил досудебное соглашение, дал показания на остальных и теперь его дело будет рассматриваться отдельно. Между тем фигурант Боженко подал заявление о заключении контракта для участия в СВО, что может повлиять на ход разбирательства.

В ходе изучения вещдоков оказалось, что исчезла часть денег, изъятых у фигурантки Коблевой во время обыска. Инцидент зафиксирован, проводится служебная проверка. В результате следствие наложило обеспечительные меры на дом судьи, земельный участок и два автомобиля, которые могут быть реализованы в случае назначения штрафа.