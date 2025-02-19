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В ближайшие дни воздух в Сочи может прогреться до +5 градусов

Температуры в Сочи в ближайшие ночи будут колебаться от +1 до -4 градусов, а днем — в пределах +3...+5 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Фото: Мария Удовик

Фото: Мария Удовик

В Сочи в среду, 19 февраля, прогнозируют сильные осадки и усиление ветра до 20 м/с. В предгорьях и низких горах региона пройдет интенсивный снегопад, а также возможны серьезные осадки в виде мокрого снега.

Лавиноопасность в горных районах Сочи будет отмечаться на высоте выше 500 м. На побережье участка Анапа — Геленджик ветер может усилиться до 26 м/с.

По словам господина Вильфанда, мощные осадки уже выпали на Кубани. Специалисты зарегистрировали до 33 мм.

За минувшие сутки специалисты дорожных служб использовали в горах Сочи 850 тонн противогололедных материалов. К расчистке трасс привлекли более 200 единиц спецтехники и 212 работников дорожных служб.

Мария Удовик

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