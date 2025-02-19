«Необходимо понимать, что не все организации и их лидеры преследуют здравые цели»

В Новороссийске создали новую народную дружину с привлечением общественной организации «Русская дружина». Ее участники охраняют общественный порядок совместно с администрацией города и правоохранительными органами. Политтехнолог, член Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Юрий Янкин считает, что привлечение общественных организаций к охране общественного порядка выглядит логично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Янкин

Фото: предоставлено автором Юрий Янкин

Фото: предоставлено автором

«Эта организация скорее правого толка, ее вряд ли можно назвать националистической, по крайней мере, пока нет обширного исследования их деятельности. Тем не менее, ее ценностями, наверное, можно считать стремление сохранить русское культурное наследие и поддержку соотечественников. В том, что членов организации привлекают к охране общественного порядка, логическая составляющая есть. Это скажем так, крепкие ребята, пропагандирующие, насколько я понимаю здоровый образ жизни, занимаются силовыми видами спорта. Эти люди имеют ресурсы, которые готовы вкладывать во что-то “правильное”.

Подобные организации не новшество, миграционная политика государства в настоящее время такова, что иностранный вопрос стоит довольно остро, и чем острее стоит этот вопрос, тем более закономерным выглядит появление подобных организаций. Кроме того прослеживается некоторая негласная связь правых организаций с патриотическими. Сама политическая конъюнктура сегодня дает толчок милитаризации общества. СВО, количество людей, которые ее поддерживают. Повторюсь, это не новшество. Последний такой бум был в 90- годы во время чеченских компаний. Тогда ведь тоже очень остро стоял миграционный вопрос.

Это можно назвать некой субкультурой. Подобные движения, в основном распространены в северных регионах. Для юга это не исключительное, но интересное явление, поскольку юг, как известно, всегда был многонациональным. Так что мода на правые взгляды идет из Сибири и из столицы. Критичного или противоправного в этом ничего нет, но тем не менее, необходимо понимать, что не все эти организации и их лидеры преследуют здравые и адекватные цели, и порой возможны некоторые издержки, связанные с чересчур буквальным пониманием сохранения русского мира».