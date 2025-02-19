Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти ищут решения для застройки «нового Краснодара»

Власти рассматривают механизмы реализации концепции нового северо-восточного района Краснодара. Об этом пишет РБК Краснодар со ссылкой на главу краевого департамента архитектуры и строительства Илью Позднякова.

Фото: Игорь Чураков

Фото: Игорь Чураков

Проект «нового Краснодара» охватывает территорию площадью 1,5 тыс. га. Концепция предусматривает строительство свыше 5 млн кв. м жилья и около 1 млн кв. м коммерческой недвижимости. Население района, по расчетам, составит порядка 200 тыс. человек.

В рамках комплексного развития территории планируется возведение 22 школ, 39 детских садов, девяти поликлиник, трех крытых бассейнов, стадиона, трех футбольных манежей, пяти физкультурно-оздоровительных комплексов, двух крупных парков и учреждений среднего образования.

Для создания делового и общественного центра, а также сокращения маятниковой миграции в районе предусмотрены ключевые городские объекты. В их числе три театра, музей, цирк, медицинский кластер с онкоцентром, конгресс-холл, аквапарк и технопарк.

О планах по развитию северо-восточного района стало известно в феврале 2022 года. Реализация проекта рассчитана на 20 лет.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...