Власти ищут решения для застройки «нового Краснодара»

Власти рассматривают механизмы реализации концепции нового северо-восточного района Краснодара. Об этом пишет РБК Краснодар со ссылкой на главу краевого департамента архитектуры и строительства Илью Позднякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

Проект «нового Краснодара» охватывает территорию площадью 1,5 тыс. га. Концепция предусматривает строительство свыше 5 млн кв. м жилья и около 1 млн кв. м коммерческой недвижимости. Население района, по расчетам, составит порядка 200 тыс. человек.

В рамках комплексного развития территории планируется возведение 22 школ, 39 детских садов, девяти поликлиник, трех крытых бассейнов, стадиона, трех футбольных манежей, пяти физкультурно-оздоровительных комплексов, двух крупных парков и учреждений среднего образования.

Для создания делового и общественного центра, а также сокращения маятниковой миграции в районе предусмотрены ключевые городские объекты. В их числе три театра, музей, цирк, медицинский кластер с онкоцентром, конгресс-холл, аквапарк и технопарк.

О планах по развитию северо-восточного района стало известно в феврале 2022 года. Реализация проекта рассчитана на 20 лет.

Вячеслав Рыжков