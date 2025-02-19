В Челябинске после ДТП с четырьмя погибшими возбудили уголовное дело

Следственный отдел УМВД России по Челябинску возбудил уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими 25-30 лет по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Авария произошла ночью 19 февраля на дороге «Меридиан» рядом с проспектом Ленина, сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

По предварительным данным, столкнулись автомобиль Pontiac с шестью пассажирами и грузовой тягач HOWO. Водитель и три пассажира легковой машины погибли, еще двое находившихся в салоне в реанимации в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции изучают условия, обстоятельства и детали произошедшего. Следователи назначили автотехнические и судебно-медицинские экспертизы.

Виталина Ярховска