Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Напавшего на экс-премьера Японии Кисиду приговорили к десяти годам тюрьмы

Окружной суд Вакаямы признал 25-летнего Рюдзи Кимуру виновным в покушении на убийство занимавшего на тот момент должность премьер-министра Фумио Кисиды. Его приговорили к десяти годам тюремного заключения, передает Kyodo. Обвинение запрашивало для него 15 лет тюрьмы.

Рюдзи Кимура (в центре)

Рюдзи Кимура (в центре)

Фото: Kyodo News / AP

Рюдзи Кимура (в центре)

Фото: Kyodo News / AP

В апреле 2023 года Рюдзи Кимура бросил самодельное взрывное устройство в Фумио Кисиду на предвыборном митинге в префектуре Вакаяма. В результате взрыва сотрудник полиции и один из участников мероприятия получили ранения, Фумио Кисида не пострадал.

Согласно постановлению суда, Рюдзи Кимура понимал, что его действия могут привести к гибели премьера. Сам осужденный заверял, что не собирался убивать главу правительства, но хотел привлечь внимание общественности. Незадолго до инцидента молодой человек подал судебный иск, пытаясь добиться изменения законодательства и получить право участвовать в парламентских выборах. После того как его иск был отклонен, в соцсетях Рюдзи Кимура назвал Японию «деспотическим государством, притворяющимся демократией».

Подробнее о покушении — в материале «Ъ» «Японский бомбист разлюбил демократию».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...