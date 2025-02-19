Напавшего на экс-премьера Японии Кисиду приговорили к десяти годам тюрьмы

Окружной суд Вакаямы признал 25-летнего Рюдзи Кимуру виновным в покушении на убийство занимавшего на тот момент должность премьер-министра Фумио Кисиды. Его приговорили к десяти годам тюремного заключения, передает Kyodo. Обвинение запрашивало для него 15 лет тюрьмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рюдзи Кимура (в центре)

Фото: Kyodo News / AP Рюдзи Кимура (в центре)

Фото: Kyodo News / AP

В апреле 2023 года Рюдзи Кимура бросил самодельное взрывное устройство в Фумио Кисиду на предвыборном митинге в префектуре Вакаяма. В результате взрыва сотрудник полиции и один из участников мероприятия получили ранения, Фумио Кисида не пострадал.

Согласно постановлению суда, Рюдзи Кимура понимал, что его действия могут привести к гибели премьера. Сам осужденный заверял, что не собирался убивать главу правительства, но хотел привлечь внимание общественности. Незадолго до инцидента молодой человек подал судебный иск, пытаясь добиться изменения законодательства и получить право участвовать в парламентских выборах. После того как его иск был отклонен, в соцсетях Рюдзи Кимура назвал Японию «деспотическим государством, притворяющимся демократией».

Подробнее о покушении — в материале «Ъ» «Японский бомбист разлюбил демократию».

Лусине Баласян