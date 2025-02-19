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Полиция задержала участника диаспоры, устроившей стрельбу в кафе Шлиссельбурга

Полицейские 18 февраля у дома 2Б по Гостилицкой улице в Петергофе задержали 38-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске за незаконный сбыт огнестрельного оружия, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Задержанный является представителем одной из диаспор, которая в феврале 2021 года во время «стрелки» устроила стрельбу в кафе на Затонной улице в Шлиссельбурге.

В результате разборок погиб один человек. Злоумышленника, за плечами которого несколько судимостей, доставили в отдел полиции. В ближайшее время его поместят по стражу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что системой распознавания этнической принадлежности собираются оснастить 8 тыс. петербургских камер, с помощью которых будут следить за скоплениями мигрантов.

Андрей Маркелов

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