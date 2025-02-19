Новые номинации в бизнес-премии «Твердые знаки» в этом году

Бизнес-премия «Твердые знаки» будет вручаться в этом году в четвертый раз. Издание «Коммерсантъ-Удмуртия» каждый раз определяет новые номинации, которые кажутся особенно актуальными для года. Так, в прошлом статуэтки вручались за лучшие проекты, реализованные в условиях пандемии, или нацеленные на повышение производительности. В этом году в составе номинаций тоже есть новинки, а какие-то прошлогодние номинации трансформировались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Новые в этом году

«Инновации в дело». Если ваша компания запустила или реализовала в прошлом году инновационные проекты с использованием собственных технологий, то эта номинация для вас. Вы можете показать, как наука помогла улучшить ваш продукт или услугу, позволила повысить качество и сократить затраты. Возможно вы разработали технологию для других производителей, то смело направляйте на бизнес-премию.

«Эффективное сообщество». В Удмуртии существует целый список разнообразных бизнес-сообществ, которые проводят мероприятия, конференции, курсы, активно продвигают своих участников. Расскажите о своем успехе, как ваша работа меняет бизнес-климат в регионе.

«Моя компания — мой проект». Это специальная номинация для малого и микробизнеса, а также самозанятых. Им бывает сложно тягаться с мастодонтами в других номинациях, а потому решено было дать возможность посоревноваться на равных. Если вы запустили свое дело за последние 2,5 года, то вы можете поучаствовать в этой номинации, рассказав о своих достижениях и успехах.

Обновленные

«Бизнес — республике». В прошлом году была отдельная номинация, посвященная вкладу бизнеса в развитие городской среды. В этом решили объединить номинации, в которой компании могут показать о том, как они влияют на социально-экономическое развитие как конкретного населенного пункта республики, так и региона в целом. Проекты могут быть реализованы непосредственно компанией либо совместно с обществом и властью с вложением собственного капитала компании.

«ESG — это принцип». Реализованные инициативы компании в сфере экологии, социальной ответственности, по отношению к сотрудникам, поставщикам, клиентам и обществу.

«Растим кадры». В прошлом году была номинация «Работодатель года». В этом году хочется отметить обучающие, образовательные и профориентационные проекты, способствующие подготовке специалистов.

Классика

«Бизнесу добавили масштаба. Крупный бизнес» и «Бизнесу добавили масштаба. Малый и средний бизнес». Компании представляют лучшие результаты по выводу своей продукции и услуг на новые рынки, в том числе зарубежные, запуску новых направлений. Это могут быть проекты по расширению производственных мощностей, территории присутствия, линейки товаров или услуг.

«Эффективный сервис В2В». В этой категории рассматриваются внешние проекты предприятий по оказанию качественных услуг в секторе В2В и внутренние решения для построения эффективных бизнес-процессов. Например, в сфере цифровизации, торговли, образовательных и консультационных услуг, других направлениях.

«Качественный сервис в B2C-секторе. Малый и средний бизнес». Здесь мы ждем проекты по оказанию качественных услуг жителям Удмуртии от малых и средних предпринимателей из индустрии красоты, легкой промышленности, искусства, дизайна, архитектуры, медицинской и образовательной сфер и др.

В бизнес-премии «Твердые знаки» могут принять участие как компании из Удмуртии, так и из-за ее пределов, но реализующие проекты в республики, а также бизнес-сообщества и самозанятые. Участие в конкурсе бесплатное.

Прием заявок на конкурс завершается 3 марта. Для участия необходимо заполнить заявку и отправить ее на почту tznaki@kommersant18.ru. Проекты по указанным номинациям, кроме «Моя компания — мой проект», должны быть запущены или реализованы с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Полные условия, описание номинаций, форма заявки и положение конкурса на сайте.

Подробности об участии уточняйте у руководителя отдела коммерческих проектов Светланы Филатовой, 8-905-875-80-20.