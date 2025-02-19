На Ставрополье задержан местный житель, причастный к контрабанде оружия

Сотрудники 1 оперативно-розыскной части ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) совместно с коллегами из УФСБ России по региону и отдела уголовного розыска ОМВД России по Железноводску задержали жителя Ставрополья, причастного к контрабанде оружия. Об этом сообщает Telеgram-канал ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ходе оперативных мероприятия было установлено, что в 2022 году злоумышленник, находясь на территории одного из сопредельных государств, приобрел пистолет. В январе того же года мужчину задержали в Железноводске во время перевозки оружия. Полицейские устанавливают соучастников преступления и их местонахождение.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 222 и частью 1 ст. 226.1 УК РФ.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, говорится в сообщении.

Андрей Николаев