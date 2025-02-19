Суд отказал Евгению Насоленко в отмене сделки по оплате кредита в 203 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области отказал бывшему гендиректору ООО «Ритейл Центр» Евгению Насоленко в признании недействительной сделкой перечисление денежных средств (процентов по кредитам) в адрес ПАО Банк Зенит в размере 203,5 млн руб., следует из картотеки дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Насоленко

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Евгений Насоленко

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Свое право на оспаривание сделки Евгений Насоленко мотивировал тем, что в рамках банкротства «Ритейл Центр» он привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

«Бывший директор должника даже в случае наличия спора о привлечении к субсидиарной ответственности не наделен правом на оспаривание сделок должника», - говорится в определении суда. Кроме того, по решению суда в 2019 году Евгений Насоленко признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества.

ООО «Ритейл центр» признано банкротом в июле 2019 года. Основным видом деятельности компании являлась розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Так, ООО «Ритейл центр» выполнял функцию оператора сети «Универсамов удачных покупок», которая была основана в 2005 году братьями Евгением и Виталием Насоленко.

Лолита Белова