В Астрахани применят новую технологию для ремонта ливневой канализации

В Астрахани при ремонте ливневой канализации на площади Ленина задействуют новую технологию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Специалисты используют для замены системы ливневой канализации современные безтраншейные технологии. Так, получится разрушить старую трубу и одновременно с этим протянуть новую полиэтиленовую со сроком эксплуатации до 50 лет.

Соответствующие работы должны завершить до 15 марта. Об этом рассказал на выездном совещании зампредседателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов. По его словам, благодаря указанному методу удастся свести к минимуму затраты на работы и дальнейшее благоустройство территории.

Павел Фролов