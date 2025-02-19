Под Екатеринбургом на выходных для лыжного забега «Европа-Азия» перекроют дорогу

Для проведения ежегодного лыжного марафона «Европа-Азия» 23 февраля под Екатеринбургом перекроют несколько участков дороги, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Донат Сорокин, Коммерсантъ Фото: Донат Сорокин, Коммерсантъ

На период с 8:00 по 17:00 реверсивное движение введут на участке дороги Екатеринбург — Первоуральск на 10 км от СПК «Родники» до его пересечения с Московским трактом. С 10:00 до 15:00 аналогичные ограничения будут действовать на 9 км — на подъезде к поселку Палкинский торфяник от ДСК «Тополек» до Московского тракта.

Забег «Европа-Азия» будет проходить в Свердловской области 22 и 23 февраля. Марафон стартует с территории базы отдыха «Хрустальная» в Первоуральске, а финишем станет учебно-спортивная база «Динамо» в Екатеринбурге на 12 км Московского тракта. Лыжники смогут принять участие в забегах на нескольких дистанциях, от 2 до 50 км.

Напомним, 1 декабря в Екатеринбурге частично перекрывали движение в центре города из-за проведения полумарафона «Европа-Азия». В забеге приняли участие примерно 1,5 тыс. человек.

Ирина Пичурина