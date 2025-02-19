Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Под Екатеринбургом на выходных для лыжного забега «Европа-Азия» перекроют дорогу

Для проведения ежегодного лыжного марафона «Европа-Азия» 23 февраля под Екатеринбургом перекроют несколько участков дороги, сообщили в городской администрации.

Фото: Донат Сорокин, Коммерсантъ

Фото: Донат Сорокин, Коммерсантъ

На период с 8:00 по 17:00 реверсивное движение введут на участке дороги Екатеринбург — Первоуральск на 10 км от СПК «Родники» до его пересечения с Московским трактом. С 10:00 до 15:00 аналогичные ограничения будут действовать на 9 км — на подъезде к поселку Палкинский торфяник от ДСК «Тополек» до Московского тракта.

Забег «Европа-Азия» будет проходить в Свердловской области 22 и 23 февраля. Марафон стартует с территории базы отдыха «Хрустальная» в Первоуральске, а финишем станет учебно-спортивная база «Динамо» в Екатеринбурге на 12 км Московского тракта. Лыжники смогут принять участие в забегах на нескольких дистанциях, от 2 до 50 км.

Напомним, 1 декабря в Екатеринбурге частично перекрывали движение в центре города из-за проведения полумарафона «Европа-Азия». В забеге приняли участие примерно 1,5 тыс. человек.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...