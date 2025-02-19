Пермяки могут получить налоговый вычет за занятия спортом и сдачу нормативов ГТО

Жители Пермского края могут получить налоговый вычет за занятия спортом и сдачу нормативов ГТО («Готов к труду и обороне») — комплекса тестов на силу, скорость, гибкость и выносливость. Об этом рассказала глава минспорта Пермского края Татьяна Чеснокова накануне на заседании комитета краевого заксобрания по социальной политике, передает телеграм-канал «Парламент». Депутаты на заседании комитета подняли вопрос о механизмах стимулирования работодателей в развитии корпоративного спорта. По словам министра, в регионе поддерживают развитие этого направления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

К примеру, в Прикамье проводится спартакиада трудящихся, также в регионе введена возможность получения налогового вычета за услуги физической культуры и спорта, который получает физическое лицо. В 2023 году в Пермском крае его получили около 4,5 тыс. человек, в 2024 году — 5,3 тыс. человек. Законодательство также предусматривает налоговый возврат в случае сдачи нормативов ГТО на знаки отличия.

По данным регионального минспорта, в регионах России, в том числе в Пермском крае, с 2025 года вводят новые меры поддержки для прошедших испытания комплекса ГТО на знаки отличия. Кроме дополнительных баллов к ЕГЭ для выпускников школ, с этого года в крае можно получить налоговый вычет. Сделать это смогут те, кто выполнил нормативы ГТО в первый раз и получил знак отличия, и те, кто повторно сдал нормативы и подтвердил полученный значок. Его размер — 18 тыс. руб. за налоговый период. Это не сумма, которую перечислят на счет, а часть дохода, которую освободят от уплаты НДФЛ.

Напомним, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в краевой парламент законопроект, предусматривающий право работодателей развивать физкультурно-спортивные клубы по месту работы и содействовать участию работников в различных спортивных мероприятиях. Проект закона расширяет полномочия региона в области физкультуры и спорта. Дополнительно предлагается включить развитие и обеспечение доступности массового спорта, а также строительство, реконструкцию, ремонт объектов спорта, создание и содержание спортивных сооружений, находящихся в собственности края. Законопроект, поддержанный членами комитета, рассмотрят на заседании регионального заксобрания в феврале в двух чтениях.