Беглов назвал бывшего мэра Петербурга Собчака блестящим оратором и лидером

Губернатор Петербурга Александр Беглов в 25-ю годовщину памяти бывшего мэра города Анатолия Собчака назвал политика лидером, блестящим оратором и глубоко эрудированным человеком, сообщает пресс-служба Смольного 19 февраля.

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По словам градоначальника, время исторических перемен выдвинуло господина Собчака в число самых известных политиков России. Многое, к чему призывал бывший мэр, было воплощено уже после его ухода.

«Под руководством его соратника президента Владимира Путина Россия вернула победный дух и возродилась как великая держава – с сильной экономикой и социальной системой», — уточнил Беглов.

Губернатор добавил, что Собчак собрал сильнейшую команду руководителей и профессионалов, которые служат России и сегодня. В годы его руководства город на Неве стал центром экономических преобразований и международного сотрудничества.

Подробнее о биографии бывшего мэра Петербурга, занимавшего пост в период с 1991 по 1996 год, читайте в материале «Ъ-СПб» «Четверть века без Собчака».

Андрей Маркелов