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В Тольятти полностью перекрыли доступ к заброшенному зданию на улице Карла Маркса

Власти Тольятти сегодня завершили второй этап работ по перекрытию доступа в заброшенное строение у ТЦ «Рубин» на ул. Карла Маркса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале и. о. главы города Илья Сухих.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ранее суд обязал собственников прекратить доступ посторонних лиц в здание и тем самым обеспечить безопасность объекта для окружающих. Но ничего этого сделано не было. Поэтому все работы выполнил город.

«В конце декабря на входе в недострой мы установили металлическую дверь, в окнах на первом этаже поставили решетки. Сегодня полностью закрыли периметр объекта. Делаем все это, чтобы обезопасить жителей, прежде всего детей и подростков, которых недострой все эти годы, можно сказать, притягивал»,— заявил господин Сухих.

Расходы, которые понес городской бюджет, планируется взыскать с собственника объекта. Второй вариант, который рассматривают в горадминистрации — изъять здание в муниципальную собственность для последующей реализации.

Алексей Алексеев

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