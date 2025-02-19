В Сочи задержали экс участника ОПГ по подозрению в заказном убийстве 27 лет назад

50-летнего жителя Сочи задержали по подозрению в заказном убийстве норильчанина, совершенном 27 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Согласно данным следствия, в сентябре 1997 года в одной из квартир Норильска обнаружили тело 25-летнего мужчины с огнестрельным ранением. По этому факту было возбуждено уголовное дело, однако установить личность причастного не удалось.

В 2024 году сотрудники правопорядка повторно проанализировали материалы дела. Следователи установили личность свидетеля, который владеет информацией об обстоятельствах преступления. Он рассказал о погибшем и его окружении. После этого в Сочи задержали мужчину, который в 1997 году проживал в Норильске и являлся членом организованной преступной группы. Его доставили в Красноярск.

Следствие выяснило, что в 1997 году криминальный авторитет Норильска задумал организовать убийство местного жителя. Причиной послужил конфликт на почве ревности, который произошел между потерпевшим и приятелем лидера ОПГ. Для исполнения своего плана криминальный авторитет нанял двух киллеров. 12 сентября 1997 года преступники ворвались в квартиру, где временно проживал погибший. Один из них следил за ситуацией, а второй выстрелил мужчине в голову.

Согласно информации, полученной в ходе следствия, заказчик был убит в результате перестрелки. Личность второго соучастника преступления устанавливается.

В ближайшее время жителю Сочи будет предъявлено обвинение. Сейчас он заключен под стражу.

Алина Зорина