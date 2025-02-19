Экс-владелец ЧЭМК обжалует решение об изъятии акций в Верховном суде

В Верховный суд РФ поступила кассационная жалоба бывшего владельца группы ЧЭМК Юрия Антипова. Он намерен оспорить решение предыдущих инстанций об изъятии акций трех промышленных предприятий. Информация об этом появилась 17 февраля в картотеке арбитражных дел.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к АО «Компания “Эталон”» и его владельцам — Юрию и Людмиле Антиповым об истребовании из незаконного владения акций промышленных предприятий группы ЧЭМК — АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область) и АО «Кузнецкие ферросплавы» (Кемеровская область). Надзорное ведомство доказало, что приватизация предприятий в 1990-х годах была проведена незаконно.

Супруги Антиповы пытались оспорить решение первой инстанции в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, однако в марте 2024 года оно было оставлено без изменений. Кассационная инстанция — Арбитражный суд Уральского округа — в декабре также не удовлетворил жалобу Антиповых.