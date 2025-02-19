В бюджет Северной Осетии самозанятые перечисли в 2024 году более 130 млн рублей

Более 130 млн руб. в бюджет Северной Осетии – Алании перечислили самозанятые в 2024 году, что на 58,8% больше, чем за аналогичный предыдущий период. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Как отметил господин Меняйло, динамичный рост отчислений происходит ежегодно. Так, в 2021 году объем поступлений от самозанятых в бюжет составил 14 млн руб, в 2022-м – 40,3 млн руб., а в 2023 году бюджет получил 80,6 млн руб.

За время действия налогового режима с 2020 года в бюджет республики было перечислено свыше 270 млн руб.

Всего в республике зарегистрировано более 54 тыс. самозанятых. Физлица и индивидуальные предприниматели, которые перешли «на налог на профессиональный доход» могут платить с доходов от своей деятельности налог по льготной ставке – 4% или 6%. Таким образом, они могут на законных основаниях вести бизнес и получать доход от подработок без рисков быть штрафованными за нелегальное предпринимательство.

Андрей Николаев