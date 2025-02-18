Работникам розницы в Татарстане предлагают наивысшие зарплаты в ПФО

По итогам 2024 года у работодателей Приволжского федерального округа (ПФО) самая высокая медианная зарплата в розничной торговле зафиксирована в Татарстане — 50,4 тыс. руб., это на 21% больше к аналогичному периоду 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

В Чувашии медианная зарплата сотрудников торговли по итогам 2024 года составила 40,8 тыс. руб. (+19% к 2023 году), а в Марий Эл — 39,6 тыс. руб. (+17%).

В Татарстане работодателями было размещено 37,3 тыс. вакансий, что на 11% больше, чем в 2023 году. Меньше всего предложений о работе в розничной торговле было опубликовано в Марий Эл — 3767 (+1% к 2023 году). В Чувашской Республике — 6459 (+11%).

Ранее сообщалось, что медианная зарплата в Татарстане за январь 2025 года составила 70 тыс. руб.

Артём Дергунов