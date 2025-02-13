Благоустройство парка «Южные пруды» в Новороссийске прервут на время нереста

Работы по благоустройству парка «Южные пруды» в городе-герое прервут на время нереста на три месяца. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Подрядчик уже приступил к первому этапу работ, который продлится до 1 апреля 2025 года. За это время планируется восстановить естественный баланс прудов. Сейчас идут работы по расчистке камыша и уборке иловых отложений. Ил поднимают на поверхность и просушивают на специальных площадках для последующей утилизации.

На время нереста рыбы, с 1 апреля по 30 июня, работы по благоустройству парка «Южные пруды» будут прекращены. После трехмесячного перерыва, с 1 июля 2025 года, начнется второй этап работ.

Согласно данным портала ЕИС в сфере закупок, на очистку «Южных прудов» от камыша и иловых отложений были предусмотрены средства в объеме 36,1 млн руб. Информация о проведении аукциона по второму этапу работ на портале «Госзакупки» пока не объявлялась.

Парк «Южные пруды» в Новороссийске – особо охраняемая природная территория местного значения. Площадь благоустраиваемой территории составляет 7,4 га. Ландшафт территории ООПТ имеет искусственное происхождение, включая два водоема. В прудах обитает болотная черепаха, черноморская популяция которой включена в Красную книгу Краснодарского края.

Алена Воробьева