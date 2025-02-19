Ветеранам в Новороссийске к 80-летию победы в ВОВ выплатят по 80 тысяч рублей

Депутаты городской Думы Новороссийска утвердили увеличение единовременной муниципальной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 80-летию Победы. Теперь она составит 80 тыс. руб. вместо ранее предусмотренных 20 тыс., сообщил в своем Telegram-канале глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Также депутаты единогласно поддержали инициативу о присвоении звания «Почетный гражданин города-героя Новороссийска» ветеранам ВОВ, проживающим в городе.

В ходе заседания, рассказал господин Кравченко, также выступил с отчетом врио начальника Управления МВД России по Новороссийску. Кроме того, внесены изменения и дополнения в ряд нормативных актов в связи с актуальными нововведениями в законодательстве.

Вячеслав Рыжков