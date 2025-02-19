Жительнице Ижевска дали условный срок за дачу взятки должностному лицу

В Ижевске осудили местную жительницу, генерального директора коммерческой организации, в даче взятки должностному лицу УФСИН по Удмуртии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Суд установил, что 5 июля 2024 года подсудимая передала 200 тыс. руб. наличными за содействие в приемке материалов, не соответствующих условиям государственного контракта, и за общее покровительство.

Обвиняемой назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом 400 тыс. руб.