Россия выдала Казахстану участника ОПГ, которому грозит до 15 лет

Россия экстрадировала в Казахстан участника ОПГ, обвиняемого в вымогательстве и мошенничестве. Мужчине грозит от семи до 15 лет лишения свободы, сообщила генпрокуратура республики.

По данным ведомства, упомянутая ОПГ состояла из нескольких ранее судимых лиц. В период с 2022 по 2023 годы преступники занималась вымогательством, выбиванием долгов и покровительством в Жамбылской области Казахстана. Фигурант дела после совершения преступления покинул страну и был объявлен в международный розыск. В августе 2024 года его задержали в Амурской области России.

Имя фигуранта и какие-либо подробности о нем не приводятся. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Помимо уголовного срока ему грозит конфискация имущества, уточняется в пресс-релизе генпрокуратуры. Руководитель и другие участники ОПГ были осуждены и приговорены к разным срокам лишения свободы.

В мае 2024 года правоохранители Казахстана передали России вора в законе Степана Фурмана (Степа Мурманский), которому инкриминируется занятие высшего положения в преступной иерархии. Степа Мурманский уже представал перед судом по этому обвинению, но присяжные Мурманского облсуда оправдали его. После апелляционная инстанция приговор отменила, вернув дело на новое рассмотрение, однако фигурант сбежал из страны.

Подробности — в материале «Ъ» «Степе Мурманскому не дали уехать от суда».