В рамках подготовки к паводкоопасному периоду в Сочи расчистят русла рек

В преддверии паводкоопасного сезона власти Сочи планируют расчистить русла рек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На координационном совещании в Сочи, которое провел глава МЧС России Александр Куренков, обсудили подготовку к паводкоопасному периоду. Господин Куренков подчеркнул, что дождевые паводки представляют серьезный риск для региона, особенно для Сочи, когда в период туристического сезона численность населения значительно возрастает. Глава края Вениамин Кондратьев отметил, что наиболее опасными остаются реки в горной и предгорной местности, в том числе в районе Сочи, где уже наблюдаются залповые ливни.

В этом году на расчистку 24 км русел рек в Горячем Ключе, Геленджике и Туапсинском районе власти выделили 116 млн руб. из федерального бюджета. Дополнительно за счет краевых средств специалисты расчистят 12 км.

В Краснодарском крае специалисты продолжают работать над развитием системы мониторинга и предупреждения ЧС. Сейчас в крае работают 311 автоматических датчиков уровня воды, а также отлажена система оповещения населения.

На совещании глава курорта доложил о ситуации в селе Веселое, где после сильных дождей разрушен участок дороги, что осложнило транспортное сообщение с городом. Губернатор поручил оперативно направить специалистов и технику для устранения повреждений.

Мария Удовик