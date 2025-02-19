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В Екатеринбурге число выдворенных мигрантов за год выросло на 77,8%

В 2024 году в Екатеринбурге число выдворенных из России нелегальных мигрантов увеличилось на 77,8% по сравнению с предыдущим годом, передает ЕАН со ссылкой на главу городского УМВД Виктора Позняка.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его данным, всего в 2024 году за пределы РФ из города отправили около 2,4 тыс. иностранцев, нарушивших законодательство — в 2023 году этот показатель составлял 1,3 тыс. человек. На миграционный учет в 2024 году было поставлено более 247 тыс. иностранных граждан, что на 14% меньше, чем годом ранее. Для профилактики правонарушений в сфере миграции проведено 36 оперативных мероприятий, в ходе которых проверено около 3 тыс. мигрантов и 1,5 тыс. объектов, где они работают.

Виктор Позняк также отметил, что за отчетный период составлено почти 8,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях по гл. 18 КоАП (административные правонарушения в области защиты государственной границы РФ).

Напомним, ранее в Екатеринбурге автоинспекторы задержали автобус с 12 нелегальными мигрантами: в их отношении составили протоколы за нарушение правил пребывания.

Ирина Пичурина

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