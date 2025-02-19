РБК узнал о возможной смене гендиректора «М.Видео-Эльдорадо»

Гендиректор группы «М.Видео-Эльдорадо» Билан Ужахов покинет свой пост. На этой должности его может сменить Феликс Либ, ранее возглавлявший Natura Siberica, пишет РБК со ссылкой на источники на рынке бытовой техники. Решение по этому вопросу будет принято на ближайшем совете директоров компании, утверждает издание.

Господин Ужахов занимает пост главы «М.Видео-Эльдорадо» с конца августа 2022 года. Тогда он сменил Алексея Сухова, который, как писал «Ъ», покинул должность по собственному желанию. До этого назначения Билан Ужахов с 2010 по 2012 год работал в ОАО НК «Русснефть». После на протяжении пяти лет был гендиректором АО «Русский уголь». С 2017 года — гендиректор «М.Видео». Еще через год, в 2018 году, возглавил «Эльдорадо».

В конце января этого года источники «Ъ» сообщили, что сеть магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» ведет переговоры о своей продаже. Основным покупателем в сделке может выступить Промсвязьбанк. Собеседники «Ъ» оценивали стоимость потенциальной сделки в 300 млрд руб.

Подробнее читайте в материале «Промсвязьбанк включает электронику».