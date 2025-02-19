В Прикамье начальника отделения связи будут судить за хищение денежных средств

Следственным отделом МВД по Соликамскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 52-летней местной жительницы. Как сообщает ГУ МД по Пермскому краю, ей предъявлено обвинение в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере. По данным следствия, с февраля по сентябрь прошлого года женщина занимала должность начальника отделения связи и имела доступ к денежным средствам организации.

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В июне обвиняемая запланировала в квартире ремонт и решила воспользоваться имеющейся в офисе наличностью. Взяв из сейфа 350 тыс. руб., она потратила их на собственные нужды. В августе женщина снова похитила денежные средства в сумме 150 тыс. руб.

Факт преступной деятельности был выявлен в ходе инвентаризации. Начальник отделения призналась коллегам в содеянном и пообещала вернуть деньги в самый короткий срок. Когда подошло оговоренное время, она пояснила, что не смогла решить свои финансовые вопросы и возвращать долг ей нечем. Руководители подразделения расторгли трудовой договор с недобросовестным сотрудником и обратились в полицию для дальнейшего разбирательства.

Следствие установило, что похищенные деньги обвиняемая потратила не только на ремонт, но и на лечение. В отношении женщины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.